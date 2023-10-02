В Астрахани ликвидировали пожар в двух жилых домах и двух хозпостройках

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет

АСТРАХАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар в двух жилых домах и двух хозяйственных постройках в Трусовском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что пожар возник днем в понедельник в жилых домах и хозпостройках по улице Карла Маркса. По уточненной информации, происшествие произошло по адресу ул. Аристова, д. 11, литер Ж, З.

"В 21:20 мск объявлена полная ликвидация на пожаре", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В 12:35 мск 2 октября в оперативную дежурную смену областного главка МЧС поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и двух хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу сложности пожара, от МЧС в тушении огня участвовали 20 единиц техники и 73 человека личного состава. Локализация на месте пожара объявлена в 13:30 мск на площади 306 кв. м, в 14:10 мск - объявлена ликвидация открытого горения

Как уточнили журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области, ведомство организовало проверку в связи с пожаром в жилых домах в Трусовском районе. На место выехал прокурор Трусовского района Астрахани Василий Инджиев. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, установлены причины произошедшего.