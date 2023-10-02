Жители Оксфорда сообщают о мощном взрыве рядом с городом

По данным газеты The Mirror, по меньшей мере в тысяче домов пропало электричество

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Жители Оксфорда пишут в соцсетях о мощном взрыве, произошедшем к северо-западу от города во время грозы. Как сообщает сайт газеты The Mirror, после взрыва по меньшей мере в тысяче домов пропало электричество.

Авторы выложенных в соцсетях видео запечатлели свет сильного пожара. Поступают сообщения о большом количестве пожарных и полицейских машин, направляющихся к месту ЧП.

Причины произошедшего не известны, экстренные службы пока не комментируют ситуацию. Местные жители предполагают, что пожар мог возникнуть в результате удара молнии в объект на территории промышленного предприятия компании Severn Trent, специализирующейся на очистке воды, а также производстве энергии из пищевых и растительных отходов.