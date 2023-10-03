2 октября, 21:43,
обновлено 2 октября, 21:49
Военная операция на Украине

Над Брянской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 3 октября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины уничтожен системой ПВО над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА", - написал Богомаз. Он отметил, что беспилотник самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО МО РФ. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные службы.

Позднее в МО РФ уточнили, что БПЛА был уничтожен 2 октября в 23:30 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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