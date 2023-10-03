Суд прекратил второе дело в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка

Как сообщили в Приморском краевом суде, истекли сроки привлечения к уголовной ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Второе уголовное дело в отношении бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка, который ранее уже был осужден на 12 лет колонии за взятки, прекращено судом. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

"В отношении Гуменюка производство по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 286 УК РФ, прекращено <…> по его ходатайству о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности", - сообщила она.

В июле прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гуменюка, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2017 году, когда Гуменюк занимал должность директора хозяйственного управления администрации Приморского края, он заключил три контракта на сумму 9,5 млн рублей на ремонт катера Infini 36, находящегося в оперативном управлении учреждения. При этом соучастник преступной схемы - бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта учреждения - подписал акты приемки заведомо невыполненных работ по контрактам, которые были оплачены в полном объеме.

Одновременно представитель организации-подрядчика по договоренности с Гуменюком и его сообщником приобрел катер Sea Ray SB400 за 8 млн рублей, сообщив последним, что его цена составила 12,8 млн рублей. После получения средств за якобы проведенный ремонт, мужчина передал Sea Ray SB400 в пользование администрации Приморского края, а взамен в его постоянное пользование передан катер Infini 36 в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам.

В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. В своем последнем слове Гуменюк вину не признал, а защита подала на приговор апелляционную жалобу. В мае Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор с 16,5 до 12 лет лишения свободы.