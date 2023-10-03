3 октября, 05:46

В Мордовии в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 3 октября. Два автомобиля столкнулись на трассе в Мордовии, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"3 октября 2023 года в 00:20 на 31-м км автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск водитель автомашины ВАЗ-2112 при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Kia Ceed. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте происшествия, еще три пассажира данного автомобиля с различными травмами доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются. 

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