В халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину

Россельхознадзор передаст информацию в областную прокуратуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. ДНК свиньи нашли в продукции "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону, в рамках лабораторных исследований в региональном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" ДНК свиньи обнаружили в продукции ИП Карамышевой С. В. и ООО "Равис - птицефабрика Сосновская".

Как уточнили в ведомстве, производителей уведомлили о несоответствии маркировки продукции и ее фактического состава. Россельхознадзор подготовит информацию в областную прокуратуру для принятия мер административного реагирования.