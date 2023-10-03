3 октября, 06:07

В халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Россельхознадзор передаст информацию в областную прокуратуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. ДНК свиньи нашли в продукции "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону, в рамках лабораторных исследований в региональном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" ДНК свиньи обнаружили в продукции ИП Карамышевой С. В. и ООО "Равис - птицефабрика Сосновская".

Как уточнили в ведомстве, производителей уведомлили о несоответствии маркировки продукции и ее фактического состава. Россельхознадзор подготовит информацию в областную прокуратуру для принятия мер административного реагирования. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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