В Кузбассе произошел пожар на территории шахты "Есаульская"

Люди эвакуировались

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Породные отвалы загорелись на территории шахты "Есаульская", принадлежащей ПАО "Распадская" в Кемеровской области, горняков эвакуировали. Пожар ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Специалисты МЧС России ликвидировали горение породы на поверхности законсервированного ствола на территории шахты в Новокузнецком муниципальном округе. Площадь возгорания составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожар произошел на поверхности законсервированного ствола на территории шахты "Есаульская". Люди эвакуировались из шахты. На месте работают специалисты Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительные фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.