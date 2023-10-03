Суд приговорил бизнесмена Бойко-Великого к 6,5 года колонии за растрату 89 млн рублей

Гособвинитель просил приговорить бизнесмена к девяти годам колонии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии по обвинению в растрате около 89 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Признать Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой), и назначить ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила постановление судья. Гособвинитель просил приговорить бизнесмена к девяти годам колонии.

Суд также назначил реальные сроки лишения свободы еще пяти фигурантам дела. Начальник кредитного управления банка "Кредит-экспресс" Анастасия Новатная осуждена на семь лет колонии, ее заместитель Егор Пихтин - на 6,5 года, главный бухгалтер банка Мария Антонова приговорена к семи годам. Признавшая вину директор банка Алла Кабанова осуждена на 6,5 года колонии, ее сын Константин Кабанов - на 2,5 года. Седьмая фигурантка дела - член совета директоров Татьяна Макаренко - получила условный срок в 4,5 года.

Судом были удовлетворены иски Агентства по страхованию вкладов к осужденным в счет компенсации ущерба на сумму более 100 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, подсудимые организовали схему по выдаче фиктивных кредитов контролируемым ими банком "Кредит-экспресс" на сумму около 200 млн рублей. Бойко-Великий свою вину не признавал с момента возбуждения против него уголовного дела и настаивал, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.