Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину"

Скорость порывов ветра достигает 53 м/с

ГОНКОНГ, 3 октября. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным на 17:00 вторника (12:00 мск), тайфун находился в 410 км к юго-востоку от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра достигает 53 м/с.

Согласно прогнозам метеорологов, "Коину" обрушится на юго-восточное побережье острова в ночь на четверг. При этом в среду утром в уездах Пиндун, Тайдун и Хуалянь уже начнутся проливные дожди и сильный ветер.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин в субботу, позже он усилился до тайфуна.