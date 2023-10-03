Суд оставил под арестом обвиняемого в злоупотреблении полномочиями мэра Ижевска

В удовлетворении апелляционной жалобы суд отказал

ТАСС, 3 октября. Верховный суд Удмуртии не удовлетворил жалобу защитников мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и заключенного под стражу по ходатайству следователя. Он неоднократно нарушал условия отмененного ранее домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Верховный суд Удмуртской Республики признал обоснованными выводы суда первой инстанции о неоднократном нарушении Бекмеметьевым О. Н. условий исполнения меры пресечения, а именно отсутствия по месту исполнения домашнего ареста и использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет для общения со свидетелями по уголовному делу. С учетом изложенного Верховный суд республики признал законным и оставил в силе постановление Индустриального районного суда г. Ижевска, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы", - указано в сообщении.

Бекмеметьев занимал пост главы Ижевска с 2018 года. В мае 2023-го депутаты городской думы приняли его отставку. В конце августа прокурор Октябрьского района Ижевска был помещен под домашний арест по делу о пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями экс-главы города.