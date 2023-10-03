В суд Москвы поступило дело иноагента Милова о фейках о Вооруженных силах России

Бывший замминистра энергетики РФ объявлен в международный розыск, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело признанного иноагентом бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, поступило в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"В суд поступило уголовное дело Милова В. С. Оно распределено судье Николаевой Е. С. Милов обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти)", - сказали в пресс-службе. Дата заседания пока не назначена. Дело будет рассматриваться заочно.

Санкция вменяемой Милову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.

В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать, и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера. Он арестован заочно.