Под Волгоградом мальчик попал под школьный автобус

Ребенок находится в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Водитель школьного автобуса ПАЗ в поселке Быково Волгоградской области наехал на 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Ребенок в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, около 12:50 часов в поселке Быково 57-летний водитель, отъезжая от школы, задним колесом наехал на 10-летнего мальчика, который выбежал с парковой зоны на дорогу.

"Ребенок доставлен в тяжелом состоянии в центральную районную больницу, медицинская помощь оказывается на месте в связи с нетранспортабельным состоянием", - сказали ТАСС в комитете.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.