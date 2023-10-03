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обновлено 3 октября, 14:08
Военная операция на Украине

В ДНР военнослужащего ВСУ приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе

© СК России/ ТАСС

Виталий Антонов будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины к 24 годам колонии за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего механика-водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Антонова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Антонова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным следствия, 17 марта 2022 года Антонов по приказу командира расстрелял мужчину, который находился на автозаправочной станции у проспекта Карпова в Мариуполе. От полученных ранений он умер на месте.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что Антонов полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, в содеянном раскаялся. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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