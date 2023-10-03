Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, найденного с травмами в квартире в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что с ребенком в больнице находится его мать, все необходимое у них есть

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Жизни годовалого малыша, которого с травмами нашли в жилом доме на Новокуркинском шоссе в Москве, сейчас ничего не угрожает, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Сейчас ребенку ничего не угрожает, но, к сожалению, он со множественными гематомами и даже с ожогом от сигареты, с сотрясением мозга находится в больнице. Все это сотворил сожитель мамы, которого сейчас задержали", - сказала Ярославская. Она отметила, что с ребенком в больнице находится его мать, все необходимое у них есть.

По данным прокуратуры, годовалый ребенок был обнаружен в жилом доме на Новокуркинском шоссе, после того как в полицию обратились соседи, услышавшие его плач. Во время обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют. Мальчик был госпитализирован. "В медицинском учреждении на теле ребенка зафиксированы телесные повреждения", - рассказали в прокуратуре, отметив, что за совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в избиении ребенка.