Потерпевшая по делу основателя "Омбудсмена полиции" осуждена за ложный донос

Ирина Андина и два ее соучастника приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потерпевшая по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Ирина Андина и два ее соучастника по делу о заведомо ложном доносе приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, где слушалось дело.

"Суд приговорил Ирину Андину к трем годам колонии, Евгения Моисеева и Василия Федорова - к четырем годам каждого. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима", - сказали в суде.

Подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственными доказательствами обвинения). Андина была потерпевшей по делу Воронцова, Моисеев допрашивался как свидетель.

В октябре свидетель Андина, бывшая сотрудница полиции из Саранска, отказалась от данных ею ранее показаний по делу Воронцова. Изначально она заявила, что Воронцов вымогал у нее порядка 30 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Позже она заявила, что дала эти показания в надежде на восстановление на службе в полиции, а в действительности Воронцов у нее ничего не вымогал. Свои показания на следствии, а также обстоятельства, связанные с отказом от первоначальных показаний, Андина фиксировала на видео с помощью Моисеева и Федорова, после чего эти видеоматериалы были выложены в интернет. Моисеев и Федоров принимали участие в изготовлении этого ролика, посвященного делу Воронцова. Один из них стал свидетелем по делу "Омбудсмена полиции".

В августе 2022 года Люблинский суд Москвы приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство, изготовление порнографических материалов и оскорбление представителя власти.