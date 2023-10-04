Сведений о россиянах среди пассажиров попавшего в ДТП в Италии автобуса нет

Транспортное средство упало в районе железнодорожной станции на электрические провода с высоты не менее 10 м

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Сведения о возможном нахождении россиян на борту попавшего в ДТП автобуса под Венецией не поступали. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве в Милане.

"У нас таких сведений нет [о россиянах среди пострадавших и погибших]", - указали дипломаты.

Транспортное средство упало во вторник вечером в районе железнодорожной станции с высоты не менее 10 м на электрические провода и загорелось. Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются. Огонь был быстро потушен, что позволило извлечь обгоревшие тела.

Согласно последней информации, погиб 21 человек, включая двух детей, и 18 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Они были доставлены в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. По данным венецианских властей, всего на борту находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, который числится среди погибших. Префектура сообщила, что среди погибших по крайней мере пять украинцев и один немец. Идентификация остальных жертв и пострадавших продолжается.

По данным СМИ, автобус на смешанном топливе с метаном использовался как шаттл для доставки туристов из Венеции в кемпинг на материковой части, в районе промышленного района Маргера. Одной из версией произошедшего называют недомогание водителя. По другой - автобус мог загореться, что привело к его последующему выезду за парапет эстакады.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о гражданском трауре по погибшим. Соболезнования от имени правительства по поводу произошедшего выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла назвал ДТП ужасной трагедией.