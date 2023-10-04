Три филиппинских рыбака погибли при столкновении их лодки с коммерческим судном

Власти приступили к расследованию происшествия

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Три филиппинских рыбака погибли в результате столкновения их лодки с коммерческим судном в районе рифа Скарборо в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел в понедельник. Следовавшее транзитом в районе рифа неопознанное коммерческое судно протаранило рыболовецкую лодку.

Филиппинские власти приступили к расследованию происшествия и устанавливают принадлежность участвовавшего в столкновении судна.