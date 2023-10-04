В Красноярске произошел пожар на алюминиевом заводе

Как сообщили в региональном МЧС, площадь возгорания составляет 50 кв. м

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Возгорание трансформатора произошло на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). Площадь возгорания составляет 50 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В 08:57 (04:57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории завода КрАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Возгорание удалось локализовать в 10:46 (06:46 мск). По информации регионального главка МЧС, пострадавших нет.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.