Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 4 октября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Брянской области, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.