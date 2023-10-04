4 октября, 03:38
Военная операция на Украине

Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 4 октября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Брянской области, пострадавших нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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