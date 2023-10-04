На Камчатке туристка погибла во время купания в банном чане

Возможной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Туристка из Москвы погибла на Камчатке, купаясь в банном чане на территории кэмпинга. Об этом сообщает управление СК России по региону.

"Организована процессуальная проверка обстоятельств смерти девушки на Халактырском пляже в Камчатском крае. Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность", - говорится в сообщении ведомства.

Детали произошедшего устанавливаются. Установлено, что девушка приехала на Камчатку на отдых из Москвы.