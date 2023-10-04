На Тайване отменили занятия в школах и авиарейсы из-за приближения тайфуна "Коину"

Стихия также повлияла на паромное сообщение

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Тайваня отменили занятия в школах и приостановили работу в офисах в некоторых районах острова из-за приближения тайфуна "Коину". Как сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, стихия также повлияла на паромное и авиасообщение, отменено почти 100 авиарейсов.

В среду занятия в школах, а также работа офисных учреждений полностью или частично приостановлены в уездах Тайдун, Юньлинь, Цзяи, Пиндун и Пэнху, а также на островах Ланьюй и Люйдао.

По данным на утро 4 октября, на Тайване было отменено по меньшей мере 93 авиарейса, а также 97 рейсов паромного сообщения по 12 направлениям.

По состоянию на 12:00 (07:00 мск) тайфун находился в 230 км к востоку от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра достигает 53 м/с.

Накануне Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". Согласно прогнозам метеорологов, стихия обрушится на юго-восточное побережье острова в ночь на четверг. При этом в уездах Пиндун, Тайдун и Хуалянь проливные дожди и сильный ветер ожидаются со среды.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позже он усилился до тайфуна.