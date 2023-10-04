В Москве на Вешняковской улице произошло ДТП с участием двух машин

Движение в сторону Реутовской улицы затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на Вешняковской улице в Москве, в этом районе затруднено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Вешняковской улице в районе дома №25/2 произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Реутовской улицы затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда.