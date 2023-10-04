В Приморье пограничники изъяли рога сайгака на 14 млн рублей

Животное занесено в Красную книгу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли у двух иностранцев 1,8 тыс. рогов сайгака, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержанные лица хранили рога животных на территории гаражного кооператива во Владивостоке. Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет порядка 14 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ), которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей.