Два мирных жителя Алёшек ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ВСУ выпустили по Алёшкам не менее 10 снарядов из ствольной артиллерии за 24 часа

ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Алёшкам не менее 10 снарядов из ствольной артиллерии за сутки, в результате два мирных жителя получили ранения. Об этом журналистам сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате обстрела населенного пункта Алёшки получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя", - сказал он.

В оперативных службах региона уточнили, что в течение дня во вторник украинские войска выпустили по Алёшкам 10 снарядов, по Крынкам - 21, по Днепрянам - 13, по Старой Збурьевке - 6, по Кардашинке - 5.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Песчановка, Пролетарка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.