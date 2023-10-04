4 октября, 08:13

В Москве на Большой Академической улице загорелся автомобиль

В результате ЧП пострадал водитель такси

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Большой Академической улице в Москве из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Большой Академической улице в районе дома №6 корпус 1 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

В результате ЧП пострадал водитель такси, уточнили ТАСС в медицинских службах. 

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