В Белгородской области за сутки зафиксировали более 80 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили около 10 домовладений

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 80 боеприпасов, совершено около 20 атак при помощи беспилотников. Повреждения получили порядка 10 домовладений, административное здание и несколько автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В результате работы системы ПВО над Белгородом пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий: посечен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса - утечка газа уже ликвидирована", - написал губернатор.

В Белгородском районе над селом Головино был сбит БПЛА самолетного типа, по селу Солнцевка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - три, по селу Нехотеевка - восемь. "Также в Нехотеевке с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО в селе Шишино выявлены следующие разрушения: в одном из частных домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", - проинформировал глава региона.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Бабка - установлено четыре прилета. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - три, по окраине села Безымено - три снаряда из РСЗО, по окраине села Смородино - один минометный снаряд, по окраинам сел Сподарюшино и Козинка - два и четыре минометных снаряда соответственно. "Из РСЗО обстреляли село Замостье - установлен один прилет. <…> Различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, поврежден гараж. <…> По селу Гора-Подол выпущено семь снарядов из РСЗО и один минометный снаряд. Из них три снаряда были сбиты системой ПВО. <…> В пяти частных домовладениях зафиксированы различные разрушения: выбиты окна, посечены заборы и хозпостройки, повреждены газопровод и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - сообщил губернатор.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка попала под артиллерийский обстрел - установлено три прилета.

В Шебекинском округе из ствольной артиллерии был обстрелян город Шебекино - зафиксировано 13 прилетов. Поврежден один автомобиль. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпущено семь минометных снарядов, по селам Середа и Муром - восемь и пять минометных снарядов соответственно.