Суд отказал осужденному за взятки экс-замглавы Чебаркуля в замене оставшегося срока

Алексей Сафонов ходатайствовал о замене принудительными работами лишения свободы на 9 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области отказал в смягчении наказания осужденному в 2017 году на 9 лет колонии за взяточничество бывшему заместителю главы Чебаркуля Алексею Сафонову, следует из материалов, опубликованных пресс-центром прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокурора суд отказал в замене наказания бывшему заместителю главы Чебаркульского городского округа, осужденному за взятки. <…> Изучив материалы, прокурор установил, что осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда. В частности, из суммы штрафа в размере 11,1 млн рублей осужденный погасил на момент рассмотрения ходатайства 287 тыс. рублей", - сказано в материалах.

Осужденный ходатайствовал о замене ему принудительными работами назначенного 30 мая 2017 года наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

В 2017 году со ссылкой на пресс-службу Миасского городского суда сообщалось, что Сафонов признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, в 2010 году он получил 700 тыс. рублей от руководителя коммерческой фирмы за подписи под актами о приемке выполненных работ по ремонту городских дорог, а также за покровительство. Вторую взятку в размере 3,45 млн рублей, как считает следствие, Сафонов получил за заключение контракта на ремонт теплотрассы.

Должность вице-мэра Чебаркуля Сафонов занимал с 2011 по 2014 год. Депутаты гордумы утвердили его с третьей попытки из-за того, что у него была судимость. В 2006 году городской суд Миасса приговорил Сафонова к 1 году колонии-поселения за сокрытие более 9 млн рублей налогов.