В Подмосковье задержали сбившего инспектора ДПС мотоциклиста

Сотрудники выявили у водителя мотоцикла признаки алкогольного опьянения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали со стрельбой мотоциклиста, который устроил ДТП в Королеве и сбил сотрудника ДПС при попытке скрыться с места происшествия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, задержанный ранее был лишен водительских прав.

По данным пресс-службы, экипажу ДПС по Королеву поступила информация об аварии на Калининградской улице. Там находились автомобиль Renault и электромотоцикл, у которого отсутствовали государственные номерные знаки. "При уточнении обстоятельств ДТП сотрудники выявили у водителя мотоцикла внешние признаки алкогольного опьянения", - отметили в главке.

При требовании инспектора предъявить документы, мотоциклист попытался скрыться, начал движение, зацепив инспектора, и поволок его за собой. Напарник полицейского потребовал водителя остановиться, на что тот не реагировал. "В связи с этим в соответствии с законом "О полиции" инспектором ДПС был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Ивантеевки 1988 года рождения, который ранее был лишен права управления транспортным средством", - добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка.