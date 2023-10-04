Суд оставил под стражей экс-замначальника УМВД Брянска, обвиняемого в покушении на взятку

По версии следствия, Юрий Соколов требовал деньги за покровительство в предпринимательской деятельности

БРЯНСК, 4 октября. /ТАСС/. Брянский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего заместителя начальника УМВД России по Брянску Юрия Соколова, обвиняемого в покушении на взятку в 14 млн рублей. Защитник просил заменить нахождение под стражей на домашний арест, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Постановлением Советского районного суда г. Брянска Ю. В. Соколову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2023 года. В апелляционной жалобе защитник просил суд отменить данное постановление и избрать Соколову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. <…> Проверив материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защитника без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ. Бывший заместитель начальника УМВД России по г. Брянску обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от соучредителя коммерческой организации 14 млн 400 тыс. рублей за покровительство в предпринимательской деятельности.