Суд Белграда отправил под домашний арест экс-замглаву партии "Сербский список"

Президент Александар Вучич ранее заявил, что Сербия привлечет к ответственности виновных в перестрелке в Косове

БЕЛГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Высший суд в Белграде отклонил предложение прокуратуры о заключении под стражу бывшего заместителя главы партии косовских сербов "Сербский список" Милана Радойчича, задержанного накануне МВД Сербии по подозрению в причастности к столкновениям на севере Косова и Метохии 24 сентября, и отправил его под домашний арест.

"Судья предварительного производства Высокого суда Белграда, заслушав заявление обвиняемого о причинах [его] задержания, отклонил предложение Высшей прокуратуры Белграда о назначении задержания по законным основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 211 Уголовно-процессуального кодекса, то есть из-за угрозы побега. В то же время, в отношении подсудимого была установлена мера, запрещающая ему покидать место жительства и территорию Республики Сербия без разрешения суда, а также запрещала ему выезд на территорию автономного края Косово и Метохия", - говорится в сообщении суда.

Накануне сотрудники Управления криминальной полиции Сербии обыскали квартиру и другие объекты недвижимости Милана Радойчича, сам политик был задержан на срок до 48 часов. Он был доставлен в Высшую прокуратуру Белграда с заявлением о возбуждении уголовного дела по подозрению в участии в перестрелке.

30 сентября Милан Радойчич по запросу сербских властей предоставил сотрудникам МВД показания о том, что произошло в населенном пункте Баньска 24 сентября. Он подчеркивал, что подал в отставку со своего поста в партии "Сербский список", а 24 сентября он с соотечественниками прибыл в район населенного пункта Баньска, чтобы побудить сербское население противостоять террору премьера непризнанного Косова Альбина Курти.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что Белград привлечет к ответственности виновных в перестрелке в Косове, если они находятся на сербской территории.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.