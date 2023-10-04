Защита обжаловала приговор предпринимателю Бойко-Великому по делу о растрате

Бизнесмен ранее был осужден на 6,5 года колонии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Защита обжаловала обвинительный приговор основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василию Бойко-Великому, осужденному на 6,5 года колонии по делу о растрате около 89 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщали в суде.

"Защита обжаловала обвинительный приговор, вынесенный Бойко-Великому и другим фигурантам дела", - сказала собеседница агентства.

Суд признал Бойко-Великого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой) и назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд также назначил реальные сроки лишения свободы еще пяти фигурантам дела. Судом были удовлетворены иски Агентства по страхованию вкладов к осужденным в счет компенсации ущерба на сумму более 100 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, подсудимые организовали схему по выдаче фиктивных кредитов контролируемым ими банком "Кредит-экспресс" на сумму около 200 млн рублей. Бойко-Великий свою вину не признавал с момента возбуждения против него уголовного дела и настаивал, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.