Суд оставил в СИЗО экс-следователя по делу о взятке в криптовалюте на 7,3 млрд рублей

Кристина Ляховенко ранее подала жалобу на арест

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего следователя отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Кристину Ляховенко, которая проходит по делу о взятке от хакеров Infraud Organization на сумму 7,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу Ляховенко на арест и постановил оставить решение первой инстанции без изменения", - заявили в суде. Ляховенко также пыталась скрыться от правоохранителей, однако 10 сентября была задержана. Басманный арестовал ее на два месяца.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, следствие полагает, что бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрий Губин совместно с бывшим начальником следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым и Ляховенко при посредничестве одного из адвокатов и специалиста по компьютерным технологиям Тисленко В. Н. 22 января 2022 года, находясь на своем рабочем месте на ул. Петровке, д. 19, стр. 6, получили от членов Infraud Organization братьев Бергманов и Самокутяева взятку в криптовалюте эквивалентном 7,3 млрд рублей. По условиям преступной сделки, после получения взятки следователи не стали арестовывать остальную криптовалюту хакеров в размере более 14 млрд рублей и обращать ее в собственность РФ.

3 октября Губин был арестован заочно, он скрылся от следствия. Тамбиев еще ранее был уволен из СК за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа. В середине сентября Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскал 1 тыс. биткойнов у Тамбиева в доход государства в рамках уголовного дела о взятке в отношении следователя.

В марте Таганский суд Москвы приговорил четверых членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, Кирилла Самокутяева и Андрея Новака к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей. Вину хакеры признали.