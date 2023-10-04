В Курской области упал беспилотник ВСУ

Пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины упал в селе Горналь Курской области, в результате чего загорелись сарай и гараж в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна", - написал он.

Старовойт уточнил, что пожар потушен, обошлось без пострадавших. "Обязательно окажем помощь в восстановлении имущества", - добавил губернатор.