4 октября, 17:04
Военная операция на Украине

В Курской области упал беспилотник ВСУ

Пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины упал в селе Горналь Курской области, в результате чего загорелись сарай и гараж в частном доме, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

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"В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна", - написал он.

Старовойт уточнил, что пожар потушен, обошлось без пострадавших. "Обязательно окажем помощь в восстановлении имущества", - добавил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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