В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли два человека

Еще двое пострадали

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Большегруз Volvo столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе Р-22 "Каспий", в результате чего два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по республике.

"Примерно в 22:40 мск на 109-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение грузового транспортного средства Volvo и автомобиля Toyota Prado. В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончались два человека, находившиеся в Toyota Prado, еще двое из внедорожника доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.