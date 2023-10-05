На Камчатке возбудили дело после исчезновения двух мужчин на реке

Тело одного из них найдено, поиски второго пропавшего продолжаются

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин на реке Паужетка вечером в понедельник, сообщает управление СК России по региону.

"Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по результатам процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения двух мужчин на реке Паужетка (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В настоящее время тело одного из мужчин найдено, поиски второго мужчины продолжаются, по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в районе временной переправы, организованной через реку Паужетка к одноименному рабочему поселку. Там в связи с подъемом уровня воды во время циклона при попытке форсирования реки в понедельник перевернулись два внедорожника. Пять человек смогли выбраться на берег, двое пропали без вести. Тело одного из них было найдено в среду.

Прокуратура Камчатского края поставила на контроль результаты расследования уголовного дела. Основной версией трагедии в настоящее время считается неверная оценка технических возможностей грузового автомобиля и погодных условий, а также неоправданный риск при перевозке людей.

В августе этого года на Камчатке селевыми потоками смыло мост, соединяющий поселки Озерновский и Паужетка. Мост не стоит на балансе края и района, он был возведен для промышленных нужд. Глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков в конце сентября сообщил губернатору Камчатки Владимиру Солодову, что ведутся работы по подсчету материалов для восстановления объекта.

Поселок Паужетка расположен на юге Камчатки между Охотским морем и Курильским озером, стоит на одноименной реке. В поселке, где проживают около 80 человек, находится старейшая в стране геотермальная электростанция.