На Тайване зафиксировали рекордную скорость ветра в тайфуне "Коину"

По данным Центрального информационного агентства острова, она составила 95,2 м/с

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. Тайваньские метеорологи зафиксировали максимальную за 120 лет скорость порывов ветра в тайфуне "Коину", которая достигла 95 м/с. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, показатели отметили на метеорологической станции на острове Ланьюй и составил 95,2 м/с. Как отмечает агентство, это побило рекорд 1897 года. Кроме того, тайфун повредил анемометр - прибор для измерения скорости ветра сорвало с крепления.

Центральное метеорологическое управление Тайваня 3 октября объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". В нескольких районах острова 4 октября отменили занятия в школах и приостановили работу офисных учреждений. Из-за приближения стихии на Тайване было отменено по меньшей мере 93 авиарейса и 97 рейсов паромного сообщения.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позже он усилился до тайфуна.