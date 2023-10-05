При обстреле Рыльска в Курской области пострадала женщина

Ее доставили в больницу с осколочными ранениями

ТАСС, 5 октября. Женщина получила осколочные ранения при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ ", - проинформировал глава региона, добавив, что ей оказывается медицинская помощь.

Старовойт отметил, что повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы. Продолжается подомовой обход. Также губернатор заверил, что в ремонте поврежденного имущества всем будет оказана помощь.