5 октября, 04:29,
обновлено 5 октября, 04:32
Военная операция на Украине

При обстреле Рыльска в Курской области пострадала женщина

Ее доставили в больницу с осколочными ранениями

ТАСС, 5 октября. Женщина получила осколочные ранения при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ ", - проинформировал глава региона, добавив, что ей оказывается медицинская помощь.

Старовойт отметил, что повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы. Продолжается подомовой обход. Также губернатор заверил, что в ремонте поврежденного имущества всем будет оказана помощь. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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