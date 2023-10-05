Почти 175 тыс. домохозяйств остались без электричества на Тайване из-за тайфуна

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова сообщил, что к настоящему времени подача электричества восстановлена в 112,1 тыс. домохозяйств

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. Около 174,5 тыс. домохозяйств на Тайване столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за тайфуна "Коину". Об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

По его данным, к настоящему времени подача электричества в 112,1 тыс. домохозяйств восстановлена. Еще 62,4 тыс. остаются без электричества.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. По данным на 12:00 по местному времени (07:00 мск), тайфун находился в 60 км к западу от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби.

3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение. 4 октября в некоторых районах острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисных учреждений. Из-за тайфуна на Тайване было отменено 93 авиарейса и 97 рейсов паромного сообщения. На метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с. Пострадали 190 жителей, спасатели и сотрудники других экстренных служб эвакуировали из опасных районов около 3 тыс. человек.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна.