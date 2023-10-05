На юго-восточном побережье Сахалина объявили штормовое предупреждение

Спасатели рекомендуют населению не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 6 октября экстренное предупреждение в море у юго-восточного побережья Сахалина из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Опасное волнение моря прогнозируется у юго-восточного побережья острова Сахалин. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены <...> в Сахалинскую службу наблюдения за флотом", - сказали в управлении.

По информации спасателей, ночью 6 октября у юго-восточного побережья Сахалина, от мыса Свободный до города Макарова, ожидается опасное волнение - четыре метра и более. Явление сохранится в первой половине дня 6 октября. Возможно повреждение береговых сооружений. Спасатели рекомендуют населению не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 октября на юг Сахалина обрушатся сильные дожди. Утром ожидается выход воды из рек. В семи южных районах острова объявлено экстренное предупреждение.