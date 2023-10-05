На Тайване отменили более 200 авиарейсов из-за тайфуна "Коину"

Также тайфун повлиял на паромное сообщение между островом и расположенными рядом архипелагами, сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 224 авиарейса были отменены на Тайване из-за тайфуна "Коину". Об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Как отмечается, среди них 182 рейса внутри Тайваня и еще 42 - в города материкового Китая и в зарубежные страны.

Кроме того, тайфун повлиял на паромное сообщение между Тайванем и расположенными рядом архипелагами. По данным на утро четверга, было отменено 136 рейсов паромного сообщения по 15 направлениям.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. По данным на 13:00 (08:00 мск) по местному времени, тайфун находился в 80 км к западу от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби.

3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение. 4 октября в некоторых районах острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисных учреждений. На метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с. Пострадали 190 жителей, спасатели и сотрудники других экстренных служб эвакуировали из опасных районов около 3 тыс. человек.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна.