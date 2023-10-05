5 октября, 07:37
Военная операция на Украине

В Курской области после атаки БПЛА без света остались большинство сел Суджанского района

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Большинство населенных пунктов приграничного Суджанского района Курской области остались без электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников, сообщил глава районной администрации Александр Богачев.

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"Сегодня ночью объекты электроснабжения нашего района атакованы украинскими беспилотниками. В большинстве населенных пунктов района отсутствует электричество", - написал Богачев в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт отмечал, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, были зафиксированы отключения электричества. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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