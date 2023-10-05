Арестован инженер, нелегально отправивший за рубеж 500 посылок с военной продукцией

В ФТС сообщили, что возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде военной техники

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера, нелегально отправившего за границу российскую военную продукцию на сумму 31 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сотрудники Центральной почтовой таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию. Задержан инженер оборонно-промышленного комплекса, который отправил за границу более 500 посылок на сумму 31 млн рублей", - говорится в публикации.

Как сообщает ФТС, двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках военную продукцию различного наименования: жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари - и отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, проживающий в настоящее время в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату за них. В некоторые посылки инженер вкладывал записки против проведения специальной военной операции на Украине.

Таможенники провели обыски в квартирах, машине и загородных домах злоумышленника, где обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацисткой символикой.

В настоящее время в отношении гражданина РФ возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде военной техники. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.