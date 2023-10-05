Мэр Горловки сообщил о ранении пяти мирных жителей из-за обстрела ВСУ

Иван Приходько уточнил, что под обстрелом оказались Калининский и Никитовский районы города

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены пять мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Приходько уточнил, что под обстрелом оказались Калининский и Никитовский районы города. Повреждения получили дворец культуры "Ветеран", частный жилой дом. У перрона железнодорожного вокзала обнаружены неразорвавшиеся субкассетные части боеприпасов. Из-за обстрелов часть маршрутных автобусов прекратили движение.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток Горловка подверглась обстрелам четыре раза. Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм, по городу также были выпущены снаряды с кассетной боевой частью.