5 октября, 08:20,
обновлено 5 октября, 09:28
Военная операция на Украине

Мэр Горловки сообщил о ранении пяти мирных жителей из-за обстрела ВСУ

Иван Приходько уточнил, что под обстрелом оказались Калининский и Никитовский районы города

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены пять мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Приходько уточнил, что под обстрелом оказались Калининский и Никитовский районы города. Повреждения получили дворец культуры "Ветеран", частный жилой дом. У перрона железнодорожного вокзала обнаружены неразорвавшиеся субкассетные части боеприпасов. Из-за обстрелов часть маршрутных автобусов прекратили движение.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток Горловка подверглась обстрелам четыре раза. Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм, по городу также были выпущены снаряды с кассетной боевой частью. 

Теги:
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