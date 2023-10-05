Суд 10 октября начнет рассматривать дело иноагента Милова о фейках про ВС РФ

Дело будут рассматривать заочно

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 10 октября проведет первое заседание по делу бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил предварительное заседание по делу Милова на 09:15 мск 10 октября. В соответствии с законодательством РФ оно пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.

Милов обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Дело будет рассматриваться заочно.

Санкция вменяемой Милову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.

В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать, и необходимости вести общественную работу, в том числе международного характера. Он арестован заочно.