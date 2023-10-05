В Сыктывкаре задержали трех подростков за попытку поджога подстанции аэропорта

Им грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы

СЫКТЫВКАР, 5 октября. /ТАСС/. Трое подростков задержаны по подозрению в попытке поджога электроподстанции возле аэропорта Сыктывкара, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По данным следствия, трое подростков, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом в Сыктывкаре. Довести до конца задуманное фигурантам не удалось по не зависящим от них причинам", - говорится в сообщении.

Злоумышленники установлены и задержаны в ходе оперативных действий сотрудников региональных СК, МВД и УФСБ. С подозреваемыми проводятся следственные действия. В отношении них будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Сыктывкара Андрей Ильин, "подстанция находится за пределами аэропорта, произошедшее никак не повлияло на его работу".

Ранее в Telegram-каналах сообщалось о попытке поджога подстанции с блоками управления радиомаяками, на которые ориентируются пилоты, определяя расстояние до взлетно-посадочной полосы/