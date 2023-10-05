5 октября, 15:35

В Воронежской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Авария произошла на 95-м км автомобильной дороги М-4 "Дон" - Бутурлиновка - Воробьевка - Калач

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Воробьевском районе Воронежской области, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП водитель Renault Duster и его пассажир умерли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 14:50 мск на 95-м км автомобильной дороги М-4 "Дон" - Бутурлиновка - Воробьевка - Калач в селе Новотолучеево Воробьевского района. Предположительно, 37-летний житель Тамбова за рулем автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом".

"По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону. 

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РоссияВоронежская область
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