В Курской области восстановили электроснабжение

В результате обстрела в Суджанском районе электроснабжение было нарушено у порядка 6 тыс. человек

ТАСС, 5 октября. Электроснабжение в населенных пунктах приграничного Суджанского района Курской области, нарушенное из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, восстановили в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Электроснабжение потребителей в Суджанском районе восстановлено в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, были зафиксированы отключения электричества. Глава администрации Суджанского района Александр Богачев уточнял, что без электроснабжения осталось большинство населенных пунктов района. По данным правительства региона, в результате обстрела в Суджанском районе электроснабжение было нарушено у порядка 6 тыс. человек.