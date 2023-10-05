5 октября, 18:55
Военная операция на Украине

В Курской области восстановили электроснабжение

В результате обстрела в Суджанском районе электроснабжение было нарушено у порядка 6 тыс. человек

ТАСС, 5 октября. Электроснабжение в населенных пунктах приграничного Суджанского района Курской области, нарушенное из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, восстановили в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Электроснабжение потребителей в Суджанском районе восстановлено в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, были зафиксированы отключения электричества. Глава администрации Суджанского района Александр Богачев уточнял, что без электроснабжения осталось большинство населенных пунктов района. По данным правительства региона, в результате обстрела в Суджанском районе электроснабжение было нарушено у порядка 6 тыс. человек. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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