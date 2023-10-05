Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Среди них есть трое детей

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz в Волгоградской области. В результате аварии пострадали водитель машины и четыре ее пассажира, в том числе трое детей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"71-летняя жительница региона, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество двигавшемуся автомобилю Daewoo Matiz под управлением 19-летнего жителя региона. В результате аварии с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры: 28-летняя женщина, девочки 9 и 4 лет, а также 8-месячный мальчик", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшие были доставлены в Михайловскую районную больницу. Женщина и двое детей четырех и девяти лет находятся в состоянии средней степени тяжести, младенец - в тяжелом состоянии, его эвакуируют в Волгоград.

ДТП произошло около 18:55 на трассе Жирновск - Вешенская в Михайловском районе региона. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту происшествия.