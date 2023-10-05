В Нижегородской области ребенок утонул в бассейне

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 5 октября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пятилетнего ребенка в бассейне города Кстово Нижегородской области. Инцидент произошел в ходе занятия по плаванию, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"В городе Кстово Нижегородской области по факту гибели ребенка в бассейне возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 5 октября 2023 года во время занятий по обучению плаванию в одном из бассейнов, расположенных в г. Кстово Нижегородской области, пятилетний мальчик, оставшись вне поля зрения тренера, ушел под воду. После извлечения ребенка из воды, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть", - говорится в сообщении.