5 октября, 21:02

В Карачаево-Черкесии в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека

Авария произошла на 60-м км федеральной трассы Лермонтов - Черкесск

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе Лермонтов - Черкесск в Карачаево-Черкесии, в результате аварии четыре человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Lada Granta, а также водитель Toyota Camry от полученных травм скончались на месте происшествия. В автомашине Toyota Alphard никто не пострадал", - говорится в распространенном сообщении.

ДТП произошло около 20:00 (мск) на 60-м км федеральной трассы Лермонтов - Черкесск. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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